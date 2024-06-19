Правитель Росії Володимир Путін прибув із державним візитом до В'єтнаму, там планує ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.

Джерело: російські пропагандисти "Риа Новости", "ТАСС"

Деталі: Раніше у кремлівській пресслужбі повідомляли, що лідери планують обговорити розвиток партнерства Москви і Ханоя, питання міжнародного та регіонального порядку.

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У ході візиту Путін зустрінеться з генсеком ЦК Компартії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, президентом То Ламом, прем'єр-міністром Фам Мінь Тінем та головою парламенту Чан Тхань Маном. Візит триватиме 2 дні.

Агентство Reuters зазначає, що візит Путіна до В'єтнаму відбувається після того, як Ханой ухилився від участі в мирному саміті щодо України в Швейцарії і відправив свого заступника міністра закордонних справ на зустріч БРІКС в Росії на початку минулого тижня.

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За даними Reuters Сполучені Штати, які минулого року покращили відносини з Ханоєм і є головним торговельним партнером В'єтнаму, відреагували на поїздку Путіна жорстко.

Що передувало:

18 червня Путін уперше з 2000 року прилетів до Північної Кореї на переговори з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.