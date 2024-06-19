Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Путин прибыл во Вьетнам, планирует обсудить "партнерство стран"

Татьяна ОлейникСреда, 19 июня 2024, 21:56
Путин прибыл во Вьетнам, планирует обсудить партнерство стран
скриншот

Правитель России Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, там планирует принять совместное заявление и подписать ряд двусторонних документов.

Источник: российские пропагандисты "Риа Новости", "ТАСС"

Детали: Ранее в кремлевской пресс-службе сообщали, что лидеры планируют обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, вопросы международного и регионального порядка.

Реклама:

В ходе визита Путин встретится с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем парламента Чан Тхань Маном. Визит продлится два дня.

Агентство Reuters отмечает, что визит Путина во Вьетнам происходит после того, как Ханой уклонился от участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии и отправил своего замминистра иностранных дел на встречу БРИКС в России в начале прошлой недели.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Reuters Соединенные Штаты, в прошлом году улучшившие отношения с Ханоем и являющиеся главным торговым партнером Вьетнама, отреагировали на поездку Путина жестко.

Что предшествовало:

18 июня Путин впервые с 2000 года прилетел в Северную Корею на переговоры с северокорейским диктатором Ким Чен Ином.

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Путин
Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предусматривающее помощь в случае агрессии
РосСМИ заявили, что Ким Чен Ын "полностью поддерживает" агрессию России
США ввели санкции против сети, финансировавшей "друга Путина" Додика
Последние новости
23:03
США выделят более 3 млн на печать учебников для украинских школьников
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
Все новости...
Реклама:
Реклама: