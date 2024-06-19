Правитель России Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, там планирует принять совместное заявление и подписать ряд двусторонних документов.

Источник: российские пропагандисты "Риа Новости", "ТАСС"

Детали: Ранее в кремлевской пресс-службе сообщали, что лидеры планируют обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, вопросы международного и регионального порядка.

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В ходе визита Путин встретится с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем парламента Чан Тхань Маном. Визит продлится два дня.

Агентство Reuters отмечает, что визит Путина во Вьетнам происходит после того, как Ханой уклонился от участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии и отправил своего замминистра иностранных дел на встречу БРИКС в России в начале прошлой недели.

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По данным Reuters Соединенные Штаты, в прошлом году улучшившие отношения с Ханоем и являющиеся главным торговым партнером Вьетнама, отреагировали на поездку Путина жестко.

Что предшествовало:

18 июня Путин впервые с 2000 года прилетел в Северную Корею на переговоры с северокорейским диктатором Ким Чен Ином.