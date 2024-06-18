Володимир Путін і Кім Чен Ин під час зустрічі 18 червня, фото ЦТАК

Правитель Росії Володимир Путін уперше з 2000 року прилетів до Північної Кореї на переговори з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Джерело: пропагадисти "РИА Новости"

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Деталі: Повідомляється, що літак лідера Кремля приземлився в аеропорту Пхеньяна, де його зустрічає Кім Чен Ин.

Пропагандисти інформують, що диктатори почали спілкуватись одразу після зустрічі.

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