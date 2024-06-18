Путін прилетів до Північної Кореї на зустріч з Кім Чен Ином
Вівторок, 18 червня 2024, 21:17
Правитель Росії Володимир Путін уперше з 2000 року прилетів до Північної Кореї на переговори з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.
Джерело: пропагадисти "РИА Новости"
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що літак лідера Кремля приземлився в аеропорту Пхеньяна, де його зустрічає Кім Чен Ин.
Пропагандисти інформують, що диктатори почали спілкуватись одразу після зустрічі.
ВІДЕО ДНЯ
Що передувало:
- У Кремлі офіційно повідомили про візити Путіна до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20 червня.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США непокоїть поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяна.
- Путін напередодні візиту в КНДР опублікував статтю, де похвалив цю країну за "тверду підтримку" окупантів у війні проти України і заявив, що готовий до тісної взаємодії з Північною Кореєю, "щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".