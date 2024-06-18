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Путін прилетів до Північної Кореї на зустріч з Кім Чен Ином

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 червня 2024, 21:17
Путін прилетів до Північної Кореї на зустріч з Кім Чен Ином
Володимир Путін і Кім Чен Ин під час зустрічі 18 червня, фото ЦТАК

Правитель Росії Володимир Путін уперше з 2000 року прилетів до Північної Кореї на переговори з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Джерело: пропагадисти "РИА Новости"

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Деталі: Повідомляється, що літак лідера Кремля приземлився в аеропорту Пхеньяна, де його зустрічає Кім Чен Ин.

Пропагандисти інформують, що диктатори почали спілкуватись одразу після зустрічі.

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Що передувало

  • У Кремлі офіційно повідомили про візити Путіна до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20 червня.
  • Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США непокоїть поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяна.
  • Путін напередодні візиту в КНДР опублікував статтю, де похвалив цю країну за "тверду підтримку" окупантів у війні проти України і заявив, що готовий до тісної взаємодії з Північною Кореєю, "щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

Теми: ПутінКНДР
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