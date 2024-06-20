Нічний удар по Дніпропетровщині: троє постраждалих, пошкоджено будинки та ЛЕП
Через масовану комбіновану атаку у ніч на 20 червня у Дніпропетровській області постраждали 3 людини, також було пошкоджено 7 будинків, господарські споруди та лінія електропередач.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram
Пряма мова Лисака: "Вночі ворог вчинив масовану атаку на область. Її відбивали наші оборонці неба. Знищили 5 шахедів та 4 ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині".
Деталі: Повідомляється, що наслідки атаки були зафіксовані у Криворізькому та Нікопольському районах.
Постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач, а також будівельна техніка.
Що було раніше:
- В ніч на четвер 20 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні: протиповітряна оборона знищила 5 ворожих ракет із 9 запущених та всі дрони-камікадзе.
- Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України. Національна енергетична компанія зазначила, що пошкоджене обладнання об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.