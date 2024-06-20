Нічний удар по Дніпропетровщині: троє постраждалих, пошкоджено будинки та ЛЕП

Через масовану комбіновану атаку у ніч на 20 червня у Дніпропетровській області постраждали 3 людини, також було пошкоджено 7 будинків, господарські споруди та лінія електропередач.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі ворог вчинив масовану атаку на область. Її відбивали наші оборонці неба. Знищили 5 шахедів та 4 ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині".

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Деталі: Повідомляється, що наслідки атаки були зафіксовані у Криворізькому та Нікопольському районах.

Постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач, а також будівельна техніка.

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