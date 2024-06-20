Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нічний удар по Дніпропетровщині: троє постраждалих, пошкоджено будинки та ЛЕП

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 червня 2024, 08:30
Нічний удар по Дніпропетровщині: троє постраждалих, пошкоджено будинки та ЛЕП
Фото: Лукашук у Telegram

Через масовану комбіновану атаку у ніч на 20 червня у Дніпропетровській області постраждали 3 людини, також було пошкоджено 7 будинків, господарські споруди та лінія електропередач.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі ворог вчинив масовану атаку на область. Її відбивали наші оборонці неба. Знищили 5 шахедів та 4 ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що наслідки атаки були зафіксовані у Криворізькому та Нікопольському районах.

 

Постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

 

На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач, а також будівельна техніка.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше

  • В ніч на четвер 20 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні: протиповітряна оборона знищила 5 ворожих ракет із 9 запущених та всі дрони-камікадзе.
  • Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України. Національна енергетична компанія зазначила, що пошкоджене обладнання об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.

Теми: Дніпропетровська областьракетний ударШахеджертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині відомо про двох поранених від російських атак
Атака "Шахедів": на Дніпропетровщині пошкоджені будинки й авто
Росіяни били по Нікопольщині: пошкодили будинки та ЛЕП
Останні новини
04:36
Голос Америки: Росія успішно просуває свої наративи у західні ЗМІ
04:18
футболФранцузький "Марсель" призначив головним тренером колишнього наставника донецького "Шахтаря"
03:39
ISW: Російські ультранаціоналісти роздмухують етнічну та релігійну напруженість
02:35
відеоВ Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією
02:21
Формула-1Ферстаппен переміг у кваліфікації Гран-прі Австрії
01:54
Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
Усі новини...
Реклама:
Реклама: