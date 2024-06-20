Ночной удар по Днепропетровщине: трое пострадавших, повреждены дома и ЛЭП
Из-за массированной комбинированной атаки в ночь на 20 июня в Днепропетровской области пострадали 3 человека, также были повреждены 7 домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью враг совершил массированную атаку на область. Ее отражали наши защитники неба. Уничтожили 5 шахедов и 4 ракеты. ПВО работала на Никопольщине, Криворожье и Синельниковщине".
Детали: Сообщается, что последствия атаки были зафиксированы в Криворожском и Никопольском районах.
Пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
На Никопольщине также изуродованы 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, линии электропередач, а также строительная техника.
Что предшествовало:
- В ночь на четверг 20 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине: противовоздушная оборона уничтожила 5 вражеских ракет из 9 запущенных и все дроны-камикадзе.
- Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины. Национальная энергетическая компания отметила, что повреждено оборудование объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях.