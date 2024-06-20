Ночной удар по Днепропетровщине: трое пострадавших, повреждены дома и ЛЭП

Из-за массированной комбинированной атаки в ночь на 20 июня в Днепропетровской области пострадали 3 человека, также были повреждены 7 домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью враг совершил массированную атаку на область. Ее отражали наши защитники неба. Уничтожили 5 шахедов и 4 ракеты. ПВО работала на Никопольщине, Криворожье и Синельниковщине".

Реклама:

Детали: Сообщается, что последствия атаки были зафиксированы в Криворожском и Никопольском районах.

Пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине также изуродованы 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, линии электропередач, а также строительная техника.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: