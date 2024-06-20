Нічна масована атака РФ: в ДТЕК розповіли про пошкодження енергооб′єктів на Київщині

Внаслідок російської масованої комбінованої атаки росіян 20 червня було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно: "Під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району. Вже о пʼятій ранку енергетикам вдалося підключити близько 5 250 будинків за резервними джерелами живлення".

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Деталі: Повідомляється, що ліквідація наслідків обстрілу триває. В ДТЕК запевнили, що роблять все можливе, щоб до кінця дня повернути світло в області.

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