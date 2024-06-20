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Нічна масована атака РФ: в ДТЕК розповіли про пошкодження енергооб′єктів на Київщині

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 червня 2024, 09:00
Нічна масована атака РФ: в ДТЕК розповіли про пошкодження енергооб′єктів на Київщині
Фото: Getty Images

Внаслідок російської масованої комбінованої атаки росіян 20 червня було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно: "Під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району. Вже о пʼятій ранку енергетикам вдалося підключити близько 5 250 будинків за резервними джерелами живлення".

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Деталі: Повідомляється, що ліквідація наслідків обстрілу триває. В ДТЕК запевнили, що роблять все можливе, щоб до кінця дня повернути світло в області.

Що було раніше

  • В ніч на четвер 20 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні: протиповітряна оборона знищила 5 ворожих ракет із 9 запущених та всі дрони-камікадзе.
  • Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України. Національна енергетична компанія зазначила, що пошкоджене обладнання об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.

Теми: енергетикаДТЕККиївська областьракетний удар
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