Нічна масована атака РФ: в ДТЕК розповіли про пошкодження енергооб′єктів на Київщині
Четвер, 20 червня 2024, 09:00
Внаслідок російської масованої комбінованої атаки росіян 20 червня було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району.
Джерело: ДТЕК у Telegram
Дослівно: "Під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району. Вже о пʼятій ранку енергетикам вдалося підключити близько 5 250 будинків за резервними джерелами живлення".
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Деталі: Повідомляється, що ліквідація наслідків обстрілу триває. В ДТЕК запевнили, що роблять все можливе, щоб до кінця дня повернути світло в області.
Що було раніше:
- В ніч на четвер 20 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні: протиповітряна оборона знищила 5 ворожих ракет із 9 запущених та всі дрони-камікадзе.
- Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України. Національна енергетична компанія зазначила, що пошкоджене обладнання об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.