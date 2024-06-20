Ночная массированная атака РФ: в ДТЭК рассказали о повреждении энергообъектов на Киевщине

В результате российской массированной комбинированной атаки россиян 20 июня были повреждены высоковольтные электросети Броварского района.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно: "Во время утренней атаки были повреждены высоковольтные электросети Броварского района. Уже в пять утра энергетикам удалось подключить около 5 250 домов по резервным источникам питания".

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Детали: Сообщается, что ликвидация последствий обстрела продолжается. В ДТЭК заверили, что делают все возможное, чтобы до конца дня вернуть свет в области.

Что предшествовало: