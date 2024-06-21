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Путін заявив, що Південна Корея зробить "велику помилку", якщо надасть зброю Україні

Ольга Глущенко П'ятниця, 21 червня 2024, 04:44
Путін заявив, що Південна Корея зробить велику помилку, якщо надасть зброю Україні
володимир путін. фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що буде "дуже великою помилкою", якщо Південна Корея надасть Україні летальну зброю після того, як Сеул припустив таку можливість у відповідь на прихильність Росії до військової співпраці з Північною Кореєю.

Джерело: Yonhap, Reuters із посиланням на заяву Путіна

Деталі: Путін під час пресконференції у В'єтнамі відреагував на повідомлення, в якому йшлося про те, що Південна Корея розгляне можливість постачання зброї Україні після того, як Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

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Пряма мова Путіна: "Південній Кореї немає про що турбуватися, тому що наша військова допомога за договором, який ми підписали, виникає тільки в тому випадку, якщо буде здійснена агресія проти одного з підписантів. Наскільки мені відомо, Південна Корея не планує агресії проти КНДР".

"Що стосується постачання летальної зброї (Південною Кореєю – ред.) в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це станеться, то ми теж будемо приймати відповідні рішення, які навряд чи сподобаються нинішньому керівництву Південної Кореї".

Деталі: Yonhap нагадує, що допомога Південної Кореї Україні обмежувалася наданням аптечок, медикаментів, портативних міношукачів, захисного одягу, але країна дотримувалася політики не надавати зброю.

Теми: ПутінПівденна Кореязброядопомога Україні
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