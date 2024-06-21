Путін заявив, що Південна Корея зробить "велику помилку", якщо надасть зброю Україні

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що буде "дуже великою помилкою", якщо Південна Корея надасть Україні летальну зброю після того, як Сеул припустив таку можливість у відповідь на прихильність Росії до військової співпраці з Північною Кореєю.

Джерело: Yonhap, Reuters із посиланням на заяву Путіна

Деталі: Путін під час пресконференції у В'єтнамі відреагував на повідомлення, в якому йшлося про те, що Південна Корея розгляне можливість постачання зброї Україні після того, як Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

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Пряма мова Путіна: "Південній Кореї немає про що турбуватися, тому що наша військова допомога за договором, який ми підписали, виникає тільки в тому випадку, якщо буде здійснена агресія проти одного з підписантів. Наскільки мені відомо, Південна Корея не планує агресії проти КНДР".

"Що стосується постачання летальної зброї (Південною Кореєю – ред.) в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це станеться, то ми теж будемо приймати відповідні рішення, які навряд чи сподобаються нинішньому керівництву Південної Кореї".

Деталі: Yonhap нагадує, що допомога Південної Кореї Україні обмежувалася наданням аптечок, медикаментів, портативних міношукачів, захисного одягу, але країна дотримувалася політики не надавати зброю.