Путин заявил, что Южная Корея совершит "большую ошибку", если предоставит оружие Украине
Правитель России Владимир Путин заявил, что будет "очень большой ошибкой", если Южная Корея предоставит Украине летальное оружие после того, как Сеул допустил такую возможность в ответ на приверженность России к военному сотрудничеству с Северной Кореей.
Источник: Yonhap, Reuters со ссылкой на заявление Путина
Детали: Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме отреагировал на сообщение, в котором говорилось о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Прямая речь Путина: "Южной Корее не о чем беспокоиться, потому что наша военная помощь по договору, который мы подписали, возникает только в том случае, если будет совершена агрессия против одного из подписантов. Насколько мне известно, Южная Корея не планирует агрессии против КНДР".
"Что касается поставки летального оружия (Южной Кореей - ред.) в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, то мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи".
Детали: Yonhap напоминает, что помощь Южной Кореи Украине ограничивалась предоставлением аптечек, медикаментов, портативных миноискателей, защитной одежды, но страна придерживалась политики не предоставлять оружие.