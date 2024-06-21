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Путин заявил, что Южная Корея совершит "большую ошибку", если предоставит оружие Украине

Ольга ГлущенкоПятница, 21 июня 2024, 04:44
Путин заявил, что Южная Корея совершит большую ошибку, если предоставит оружие Украине
владимир путин. фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин заявил, что будет "очень большой ошибкой", если Южная Корея предоставит Украине летальное оружие после того, как Сеул допустил такую возможность в ответ на приверженность России к военному сотрудничеству с Северной Кореей.

Источник: Yonhap, Reuters со ссылкой на заявление Путина

Детали: Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме отреагировал на сообщение, в котором говорилось о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Прямая речь Путина: "Южной Корее не о чем беспокоиться, потому что наша военная помощь по договору, который мы подписали, возникает только в том случае, если будет совершена агрессия против одного из подписантов. Насколько мне известно, Южная Корея не планирует агрессии против КНДР".

"Что касается поставки летального оружия (Южной Кореей - ред.) в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, то мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи".

Детали: Yonhap напоминает, что помощь Южной Кореи Украине ограничивалась предоставлением аптечек, медикаментов, портативных миноискателей, защитной одежды, но страна придерживалась политики не предоставлять оружие.

Темы: ПутинЮжная Кореяоружиепомощь Украине
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