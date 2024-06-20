Сеул розгляне питання про постачання зброї Києву на тлі договору РФ і КНДР
Уряд Південної Кореї заявив у четвер, що перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея і Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов'язання надати негайну військову допомогу, якщо одна з них зазнає нападу.
Джерело: південнокорейське інформагентство Yonhap
Пряма мова радника з національної безпеки Чана Хо Джина: "Ми плануємо переглянути питання про надання Україні зброї".
Деталі: Видання підкреслює, що Чан натякав на зміну політики Південної Кореї щодо ненадання летальної допомоги Україні.
Чиновник заявив, що Південна Корея зберігатиме стратегічну невизначеність щодо типів озброєнь.
"Конкретні заходи будуть розкриті пізніше, і буде цікаво подивитися, як Росія відреагує, а не розкривати наші плани заздалегідь", − сказав Чан.
Південнокорейський політик також висловив "серйозну стурбованість" і засудив підписання всеосяжного договору про стратегічне партнерство між Північною Кореєю і Росією, який спрямований на зміцнення взаємного військового та економічного співробітництва.
Він підкреслив, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому посиленню Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і буде об'єктом міжнародного розслідування та санкцій, і пообіцяв вжити відповідних заходів.
Також повідомляється, що Південна Корея запровадить додаткові санкції проти чотирьох кораблів, п'яти організацій і восьми осіб, причетних до передачі зброї і нафти між Росією і Північною Кореєю.
Передісторія:
- Раніше Південна Корея надавала гуманітарну допомогу Україні, але не зброю.
- Водночас південнокорейська зброя уже надходила в Україну через посередників. Зокрема США закуповували у Південної Кореї озброєння для України і доставляли через Чехію.
- 19 червня правитель Росії Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.
- Перед цим російські пропагандистські видання заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні під час візиту правителя Кремля в КНДР.
- У березні Південна Корея повідомила, що КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.
- Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що заводи з виробництва боєприпасів Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії.
- Американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.
- В середині червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомив, що КНДР відправила до Росії щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які можуть містити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів.