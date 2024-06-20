Сеул розгляне питання про постачання зброї Києву на тлі договору РФ і КНДР

Уряд Південної Кореї заявив у четвер, що перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея і Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов'язання надати негайну військову допомогу, якщо одна з них зазнає нападу.

Джерело: південнокорейське інформагентство Yonhap

Пряма мова радника з національної безпеки Чана Хо Джина: "Ми плануємо переглянути питання про надання Україні зброї".

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Деталі: Видання підкреслює, що Чан натякав на зміну політики Південної Кореї щодо ненадання летальної допомоги Україні.

Чиновник заявив, що Південна Корея зберігатиме стратегічну невизначеність щодо типів озброєнь.

"Конкретні заходи будуть розкриті пізніше, і буде цікаво подивитися, як Росія відреагує, а не розкривати наші плани заздалегідь", − сказав Чан.

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Південнокорейський політик також висловив "серйозну стурбованість" і засудив підписання всеосяжного договору про стратегічне партнерство між Північною Кореєю і Росією, який спрямований на зміцнення взаємного військового та економічного співробітництва.

Він підкреслив, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому посиленню Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і буде об'єктом міжнародного розслідування та санкцій, і пообіцяв вжити відповідних заходів.

Також повідомляється, що Південна Корея запровадить додаткові санкції проти чотирьох кораблів, п'яти організацій і восьми осіб, причетних до передачі зброї і нафти між Росією і Північною Кореєю.

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