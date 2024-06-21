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Поліція встановила виконавців замаху на казахського опозиціонера в Києві

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 червня 2024, 08:25
Поліція встановила виконавців замаху на казахського опозиціонера в Києві
АЙДОС І НАТАЛІЯ САДИКОВИ. ФОТО - FACEBOOK Наталя Садикова

Дружина казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого вчинили замах 18 червня у Києві, Наталія заявила, що поліція знайшла підозрюваних у виконанні замаху – двох громадян Казахстану. Офіс генпрокурора повідомив їм про підозру.

Джерело: Наталія Садикова у Facebook, пресслужба ОГП, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Українська поліція знайшла виконавців замаху на вбивство Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 9.05.1991 і Алтай Жаканбаєв 8.02.1988. Ці негідники отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин".

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Деталі: За її словами, зокрема, Каратаєв - співробітник департаменту внутрішніх справ Костанайської області, "він займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників".

"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", - написала Наталія.

Вона також повідомила, що стан Садикова поки без змін і подякувала всім за підтримку.

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Доповнено. На сайті Офісу генерального прокурора оприлюднено повідомлення про підозру Жаканбаєву та Каратаєву у вчиненні замаху на умисне вбивство Садикова.

За даними слідства, Каратаєв і Жаканбаєв 2 червня прибули до Києва, де орендували житло за різними адресами, 6 червня Жаканбаєв для стеження за Садиковим придбав автомобіль Opel Vectra. 8 червня, як ідеться в повідомленні про підозру, Каратаєв і Жаканбаєв через сайт Booking "забронювали квартиру… поблизу місця проживання потерпілого".

Вивчивши розпорядок дня та звички Садикова, Каратаєв і Жаканбаєв 18 червня вчинили замах на життя казахстанського опозиціонера. О 12:14 Каратаєв "швидко наблизився до автомобіля з боку водійського сидіння та здійснив один прицільний постріл… у голову Садикова".

"Вчинивши замах на умисне вбивство Садикова, Каратаєв та Жаканбаєв з місця злочину втекли та в подальшому, з метою приховування знаряддя злочину, при невстановлених слідством обставинах позбулися вогнепальної зброї – пістолета, обладнаного пристроєм для поглинання звуку пострілу, викинувши його біля паркану на території Київського зоопарку", – вказано в повідомленні.

Про затримання Каратаєва і Жаканбаєва в поліції наразі не повідомляли.

Передісторія:

  • У Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.
  • Дружина Садикова повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Вона також переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
  • Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.

Довідоково: Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал "Бәсе", де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році. Восени 2023 року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.

Теми: поліціяопозиціяКазахстан
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