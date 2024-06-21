Полиция установила исполнителей покушения на казахского оппозиционера в Киеве

Жена казахского журналиста Айдоса Садыкова, на которого совершили покушение 18 июня в Киеве, Наталья заявила, что полиция нашла подозреваемых в исполнении покушения - двух граждан Казахстана. Офис генпрокурора сообщил им о подозрении.

Источник: Наталья Садыкова в Facebook, пресс-служба ОГП, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Украинская полиция нашла исполнителей покушения на убийство Айдоса Садыкова. Ими оказались двое граждан Казахстана: Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988. Эти негодяи получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили на съемных квартирах, следили за Айдосом и продумывали преступление".

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Детали: По ее словам, в частности, Каратаев - сотрудник департамента внутренних дел Костанайской области, "он занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников".

"Я не ошиблась ни когда обвинила в покушении Токаева, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое восхищение украинцам", - написала Наталья.

Она также сообщила, что состояние Садыкова пока без изменений и поблагодарила всех за поддержку.

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Дополнено. На сайте Офиса генерального прокурора обнародовано сообщение о подозрении Жаканбаеву и Каратаеву в совершении покушения на умышленное убийство Садыкова.

По данным следствия, Каратаев и Жаканбаев 2 июня прибыли в Киев, где арендовали жилье по разным адресам, 6 июня Жаканбаев для слежки за Садыковым приобрел автомобиль Opel Vectra. 8 июня, как говорится в сообщении о подозрении, Каратаев и Жаканбаев через сайт Booking "забронировали квартиру... вблизи места жительства потерпевшего".

Изучив распорядок дня и привычки Садыкова, Каратаев и Жаканбаев 18 июня совершили покушение на жизнь казахстанского оппозиционера. В 12:14 Каратаев "быстро приблизился к автомобилю со стороны водительского сиденья и произвел один прицельный выстрел... в голову Садыкова".

"Совершив покушение на умышленное убийство Садыкова, Каратаев и Жаканбаев с места преступления скрылись и в дальнейшем, с целью сокрытия орудия преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах избавились от огнестрельного оружия - пистолета, оборудованного устройством для поглощения звука выстрела, выбросив его возле забора на территории Киевского зоопарка", - указано в сообщении.

О задержании Каратаева и Жаканбаева в полиции пока не сообщали.

Предыстория:

В Киеве в Шевченковском районе днем ​​18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.

Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.

Справочно: Супруги Садыковых в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они приобрели статус беженцев и вели собственный Youtube-канал Бәсе, где критиковали власти Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.