Вранці загасили пожежу на Львівщині після нічної атаки РФ

Вранці у суботу вдалося загасити пожежу, яка була у Львівській області через атаку Росії.

Джерело: Львівська ОВА

Деталі: Пожежу загасили після 8 ранку.

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До роботи залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо: У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа.

Росія атакувала об’єкти оператора системи передачі електроенергії у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.