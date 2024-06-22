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Вранці загасили пожежу на Львівщині після нічної атаки РФ

Роман ПетренкоСубота, 22 червня 2024, 10:33
Вранці загасили пожежу на Львівщині після нічної атаки РФ
ілюстративне фото дснс

Вранці у суботу вдалося загасити пожежу, яка була у Львівській області через атаку Росії.

Джерело: Львівська ОВА

Деталі: Пожежу загасили після 8 ранку.

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До роботи залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо: У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. 

Росія атакувала об’єкти оператора системи передачі електроенергії у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. 

Теми: Львівщинаобстрілпожежа
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