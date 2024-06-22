Вранці загасили пожежу на Львівщині після нічної атаки РФ
Субота, 22 червня 2024, 10:33
Вранці у суботу вдалося загасити пожежу, яка була у Львівській області через атаку Росії.
Джерело: Львівська ОВА
Деталі: Пожежу загасили після 8 ранку.
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До роботи залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо: У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа.
Росія атакувала об’єкти оператора системи передачі електроенергії у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.