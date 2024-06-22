Утром потушили пожар на Львовщине после ночной атаки РФ
Суббота, 22 июня 2024, 10:33
Утром в субботу удалось потушить пожар, который был во Львовской области из-за атаки России.
Источник: Львовская ОВА
Детали: Пожар потушили после 8 утра.
Реклама:
К работе привлекали 67 пожарных и 12 единиц спецтехники.
Напомним: В ночь на 22 июня враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар.
Россия атаковала объекты оператора системы передачи электроэнергии в южном и западном регионах. На одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков.
ВИДЕО ДНЯ