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Утром потушили пожар на Львовщине после ночной атаки РФ

Роман ПетренкоСуббота, 22 июня 2024, 10:33
Утром потушили пожар на Львовщине после ночной атаки РФ
иллюстративное фото гсчс

Утром в субботу удалось потушить пожар, который был во Львовской области из-за атаки России.

Источник: Львовская ОВА

Детали: Пожар потушили после 8 утра.

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К работе привлекали 67 пожарных и 12 единиц спецтехники.

Напомним: В ночь на 22 июня враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. 

Россия атаковала объекты оператора системы передачи электроэнергии в южном и западном регионах. На одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков. 

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Темы: Львовщинаобстрелпожар
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