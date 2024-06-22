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Удар по університету в Івано-Франківську: пошкоджено 14 будівель і 815 вікон

Катерина ТищенкоСубота, 22 червня 2024, 18:26
Удар по університету в Івано-Франківську: пошкоджено 14 будівель і 815 вікон
наслідки удару по університету, фото: Нафтогаз

Внаслідок ворожого ракетного удару в ніч на суботу пошкоджено 14 будівель Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Джерело: Група Нафтогаз

Дослівно: "За попередньою оцінкою руйнувань, ворожі ракети пошкодили 14 будівель навчального закладу, 815 вікон, 25 вхідних дверей та близько 1160 квадратних метрів покрівлі".

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Деталі: Група Нафтогаз заявила, що допоможе відновити пошкоджені будівлі університету.

Наразі фахівці уточнюють збитки, завдані ворожим обстрілом.

наслідки удару по університету, фото: Нафтогаз
наслідки удару по університету, фото: Нафтогаз

Що передувало: Спершу повідомлялося, що на Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу. Кілька навчальних корпусів частково зруйновані, інші зазнали ушкоджень.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом стало відомо, що пошкодженим ракетою навчальним закладом на Прикарпатті виявився Національний технічний університет нафти і газу.

Теми: Івано-Франківськракетний ударНафтогазосвіта
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