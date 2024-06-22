Удар по університету в Івано-Франківську: пошкоджено 14 будівель і 815 вікон

Внаслідок ворожого ракетного удару в ніч на суботу пошкоджено 14 будівель Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Джерело: Група Нафтогаз

Дослівно: "За попередньою оцінкою руйнувань, ворожі ракети пошкодили 14 будівель навчального закладу, 815 вікон, 25 вхідних дверей та близько 1160 квадратних метрів покрівлі".

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Деталі: Група Нафтогаз заявила, що допоможе відновити пошкоджені будівлі університету.

Наразі фахівці уточнюють збитки, завдані ворожим обстрілом.

наслідки удару по університету, фото: Нафтогаз

Що передувало: Спершу повідомлялося, що на Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу. Кілька навчальних корпусів частково зруйновані, інші зазнали ушкоджень.

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Згодом стало відомо, що пошкодженим ракетою навчальним закладом на Прикарпатті виявився Національний технічний університет нафти і газу.