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Удар по университету в Ивано-Франковске: повреждены 14 зданий и 815 окон

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июня 2024, 18:26
Удар по университету в Ивано-Франковске: повреждены 14 зданий и 815 окон
последствия удара по университету, фото: Нафтогаз

В результате вражеского ракетного удара в ночь на субботу повреждены 14 зданий Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.

Источник: Группа Нафтогаз

Дословно: "По предварительной оценке разрушений, вражеские ракеты повредили 14 зданий учебного заведения, 815 окон, 25 входных дверей и около 1160 квадратных метров кровли".

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Детали: Группа Нафтогаз заявила, что поможет восстановить поврежденные здания университета.

Сейчас специалисты уточняют ущерб, нанесенный вражеским обстрелом.

последствия удара по университету, фото: Нафтогаз
последствия удара по университету, фото: Нафтогаз

Что предшествовало: Вначале сообщалось, что на Ивано-Франковщине армия РФ нанесла ракетный удар по территории учебного заведения. Несколько учебных корпусов частично разрушены, другие получили повреждения.

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Позже стало известно, что поврежденным ракетой учебным заведением на Прикарпатье оказался Национальный технический университет нефти и газа.

Темы: Ивано-Франковскракетный ударНефтегазобразование
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