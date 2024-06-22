Харьков: количество раненых возросло до 56, из них трое детей

В результате попадания авиабомб в Харькове в субботу погибли три человека, еще 56 ранены или травмированы, в том числе трое детей.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, ГСЧС, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Зеленского: "В Харькове еще продолжается разбор завалов на месте попадания российской авиабомбы. Четыре управляемые авиабомбы ударили по городу. Это абсолютно просчитанный террор. Одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города рядом с автовокзалом.

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По состоянию на сейчас известно о более чем 40 раненых и травмированных в городе, всем оказывается необходимая помощь. Три человека в Харькове погибли от сегодняшних ударов. Мои соболезнования родным и близким.

Спасательная операция сложная. Был обвал конструкций дома, но спасатели ГСЧС Украины, местные службы, все привлеченные делают все, чтобы помочь людям максимально".

Детали: Зеленский добавил, что только с начала июня россияне применили против Украины более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 – против Харьковщины.

ВИДЕО ДНЯ

Місце влучання у житловий будинок у Харкові, відео ДСНС pic.twitter.com/CV546RGnrN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 22, 2024

Вместе с тем, в ГСЧС сообщили, что в результате массированного удара по Харькову, по предварительным данным, погибли уже 3 человека, еще 42 пострадали, из них 2 ребенка.

Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом. Кроме того, продолжается ликвидация пожара жилого дома площадью 300 кв.м. в пригороде Харькова.

Вместе с тем, полиция Харьковской области сообщила о 3 погибших и 43 пострадавших в Харькове.

Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Шестеро граждан, среди которых один мужчина, четыре женщины и один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, все пострадавшие в результате обстрела россиян гражданские люди. Женщина погибла на остановке троллейбуса, мужчина шел по улице и оказался в эпицентре взрыва. Еще один погибший мужчина - охранник предприятия.

Предварительно, военные РФ около 15:30 применили по городу четыре УМПБ Д-30.

Обновлено: Харьковская областная прокуратура сообщила, что по состоянию на 20:20 количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и три девушки в возрасте 12, 13 и 17 лет. Три человека погибли.

Позже в полиции сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 56.

Что предшествовало: Российская армия днем 22 июня нанесла четыре удара в одном из районов Харькова, в частности попала по жилому дому.

Ранее было известно о 3 погибших и 38 раненых.