Удар по Харкову: у лікарнях залишаються понад 40 людей

У лікарнях Харківської області після удару росіян по Харкову 22 червня досі надають допомогу 41 постраждалому, з них - троє дітей.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Уточнюється, що четверо пацієнтів - у тяжкому стані, прооперовані.

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Стан дітей 12 та 13 років - середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно.

Дослівно: "На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів".

Що передувало: Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, зокрема влучила по житловому будинку.

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Станом на вечір було відомо, що загинуло троє людей, ще 56 поранено або травмовано, зокрема троє дітей.