Удар по Харькову: в больницах зашиваются более 40 человек

В больницах Харьковской области после удара россиян по Харькову 22 июня до сих пор оказывают помощь 41 пострадавшему, из них - трое детей.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Уточняется, что четверо пациентов - в тяжелом состоянии, прооперированы.

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Состояние детей 12 и 13 лет - среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно.

Дословно: "К сожалению, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов оккупантов".

Что предшествовало: Российская армия днем 22 июня нанесла четыре удара в одном из районов Харькова, в частности попала по жилому дому.

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По состоянию на вечер было известно, что погибли три человека, еще 56 ранены или травмированы, в том числе трое детей.