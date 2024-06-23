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Россия атаковала Харьков КАБами: есть погибший и 11 раненых, остановилось метро

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июня 2024, 17:18
Россия атаковала Харьков КАБами: есть погибший и 11 раненых, остановилось метро
последствия удара по Харькову 23 июня, фото прокуратуры

Днем 23 июня российские захватчики атаковали Харьков авиабомбами, вследствие чего погиб человек, еще 11 получили ранения.

Источник: Харьковская ОВА, мэр Харькова Игорь Терехов

последствия удара по Харькову 23 июня, фото прокуратуры
последствия удара по Харькову 23 июня, фото прокуратуры

Прямая речь Терехова: "Один погибший и пятеро пострадавших в результате попадания КАБа в частный жилой дом. Еще трое пострадавших в другом районе города – там удар по детскому учебному заведению".

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Детали: В эфире телемарафона мэр уточнил, что попадание зафиксировано в двух районах Харькова – Шевченковском и Холодногорском.

Вследствие удара отсутствует энергоснабжение примерно в половине города, остановилась работу метрополитена, наземного электротранспорта.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты автобусы", - добавил Терехов.

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Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество травмированных в результате авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районах Харькова возросло до 10 человек. 1 человек погиб.

Среди пострадавших двое подростков 15 и 16 лет.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.

 

В 17:07 Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 11. Это люди в возрасте от 15 до 63 лет. Один человек в тяжелом состоянии. Остальные - в среднем. Глава ОГА уточнил, что погиб 73-летний мужчина.

Он сообщил, что в Шевченковском районе повреждено учебное заведение. В нем находилась женщина - она получила травмы легкой степени. Ей оказали медпомощь. В многоквартирных домах рядом выбило окна, повреждены фасады зданий.

В Холодногорском районе зафиксировали попадание в частный сектор - 2 дома разрушены. Также "прилет" был и в Киевском районе, в промышленную зону.

Что предшествовало: Российская армия днем 22 июня нанесла четыре удара в одном из районов Харькова, в частности попала по жилому дому

По состоянию на вечер было известно, что погибли три человека, еще 56 ранены или травмированы, в том числе трое детей.

Темы: Харьковвойна
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