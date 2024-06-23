Россия атаковала Харьков КАБами: есть погибший и 11 раненых, остановилось метро
Днем 23 июня российские захватчики атаковали Харьков авиабомбами, вследствие чего погиб человек, еще 11 получили ранения.
Источник: Харьковская ОВА, мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь Терехова: "Один погибший и пятеро пострадавших в результате попадания КАБа в частный жилой дом. Еще трое пострадавших в другом районе города – там удар по детскому учебному заведению".
Детали: В эфире телемарафона мэр уточнил, что попадание зафиксировано в двух районах Харькова – Шевченковском и Холодногорском.
Вследствие удара отсутствует энергоснабжение примерно в половине города, остановилась работу метрополитена, наземного электротранспорта.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты автобусы", - добавил Терехов.
Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество травмированных в результате авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районах Харькова возросло до 10 человек. 1 человек погиб.
Среди пострадавших двое подростков 15 и 16 лет.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.
В 17:07 Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 11. Это люди в возрасте от 15 до 63 лет. Один человек в тяжелом состоянии. Остальные - в среднем. Глава ОГА уточнил, что погиб 73-летний мужчина.
Он сообщил, что в Шевченковском районе повреждено учебное заведение. В нем находилась женщина - она получила травмы легкой степени. Ей оказали медпомощь. В многоквартирных домах рядом выбило окна, повреждены фасады зданий.
В Холодногорском районе зафиксировали попадание в частный сектор - 2 дома разрушены. Также "прилет" был и в Киевском районе, в промышленную зону.
Что предшествовало: Российская армия днем 22 июня нанесла четыре удара в одном из районов Харькова, в частности попала по жилому дому.
По состоянию на вечер было известно, что погибли три человека, еще 56 ранены или травмированы, в том числе трое детей.