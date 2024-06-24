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Ворог просунувся в Новоолександрівці – DeepState

Ольга Глущенко Понеділок, 24 червня 2024, 01:04
Ворог просунувся в Новоолександрівці – DeepState
скриншот карти DeepState

Аналітики DeepState оновили карту, зазначивши, що росіяни просунулися у Новоолександрівці, Соколі та біля інших населених пунктів Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся у Новоолександрівці, Соколі, біля Новопокровського та Володимирівки".

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Що передувало: Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська зайняли село Новоолександрівка Донецької області, що біля Очеретиного, й наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка.

Згодом Генштаб повідомив, що за населений пункт Новоолександрівка на Донеччині тривають бої, у неділю російські окупанти зосередили зусилля на Покровському та Курахівському напрямках.

Теми: війнаДонецька область
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