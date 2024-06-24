Враг продвинулся в Новоалександровке – DeepState

Аналитики DeepState обновили карту, отметив, что россияне продвинулись в Новоалександровке, Соколе и возле других населенных пунктов Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Новоалександровке, Соколе, у Новопокровского и Владимировки".

Реклама:

Что предшествовало: Ранее аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска заняли село Новоалександровка Донецкой области, что возле Очеретино, и приблизились к трассе Покровск-Константиновка.

Позже Генштаб сообщил, что за населенный пункт Новоалександровка в Донецкой области продолжаются бои, в воскресенье российские оккупанты сосредоточили усилия на Покровском и Кураховском направлениях.