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Враг продвинулся в Новоалександровке – DeepState

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 июня 2024, 01:04
Враг продвинулся в Новоалександровке – DeepState
скриншот карты DeepState

Аналитики DeepState обновили карту, отметив, что россияне продвинулись в Новоалександровке, Соколе и возле других населенных пунктов Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Новоалександровке, Соколе, у Новопокровского и Владимировки".

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Что предшествовало: Ранее аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска заняли село Новоалександровка Донецкой области, что возле Очеретино, и приблизились к трассе Покровск-Константиновка.

Позже Генштаб сообщил, что за населенный пункт Новоалександровка в Донецкой области продолжаются бои, в воскресенье российские оккупанты сосредоточили усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

Темы: войнаДонецкая область
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