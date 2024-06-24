Новим власником інформагентства "Інтерфакс-Україна" став син Мартиненка

За даними "Детектор медіа", право власності на інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" перейшло до Андрія Мартиненка, сина Олександра Мартиненка, який помер 28 травня.

Джерело: "Детектор медіа"

Деталі: Повідомляється, що майже одночасно директором "Інтерфакс-Україна" був призначений Єгор Болтрик, який із 2007 року обіймав посаду заступника директора інформагентства. А головним редактором агентства став Дмитро Кошовий, колишній перший заступник директора та керівник відділу економічних новин інформагентства.

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Пряма мова Андрія Мартиненка: "Це справа мого батька, яку він розпочав понад тридцять років тому, у яку вклав певну ідеологію, філософію і якій присвятив практично все своє життя. І все, чого я хочу, — продовжити цю справу, розвиваючи її саме на тих принципах, які були закладені батьком із самого початку".

Більше деталей: Він вважає за необхідне зберегти й підсилити команду. "Моя задача — підтримати команду агентства, створивши всі можливості для його подальшої роботи й розвитку", - сказав він.

Що передувало: 28 травня на 64 році життя помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.