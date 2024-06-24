Новым владельцем информагентства "Интерфакс-Украина" стал сын Мартыненко

По данным "Детектор медиа", право собственности на информационное агентство "Интерфакс-Украина" перешло к Андрею Мартыненко, сыну Александра Мартыненко, который умер 28 мая.

Источник: "Детектор медиа"

Детали: Сообщается, что почти одновременно директором "Интерфакс-Украина" был назначен Егор Болтрик, который с 2007 года занимал должность заместителя директора информагентства. А главным редактором агентства стал Дмитрий Кошевой, бывший первый заместитель директора и руководитель отдела экономических новостей информагентства.

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Прямая речь Андрея Мартыненко: "Это дело моего отца, которое он начал более тридцати лет назад, в которое вложил определенную идеологию, философию и которому посвятил практически всю свою жизнь. И все, чего я хочу, - продолжить это дело, развивая его именно на тех принципах, которые были заложены отцом с самого начала".

Больше деталей: Он считает необходимым сохранить и усилить команду. "Моя задача - поддержать команду агентства, создав все возможности для его дальнейшей работы и развития", - сказал он.

Что предшествовало: 28 мая на 64 году жизни скончался основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.