Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новым владельцем информагентства "Интерфакс-Украина" стал сын Мартыненко

Станислав ПогориловПонедельник, 24 июня 2024, 10:35
Новым владельцем информагентства Интерфакс-Украина стал сын Мартыненко
Андрей Мартыненко, фото: "Детектор медіа"

По данным "Детектор медиа", право собственности на информационное агентство "Интерфакс-Украина" перешло к Андрею Мартыненко, сыну Александра Мартыненко, который умер 28 мая.

Источник: "Детектор медиа"

Детали: Сообщается, что почти одновременно директором "Интерфакс-Украина" был назначен Егор Болтрик, который с 2007 года занимал должность заместителя директора информагентства. А главным редактором агентства стал Дмитрий Кошевой, бывший первый заместитель директора и руководитель отдела экономических новостей информагентства.

Реклама:

Прямая речь Андрея Мартыненко: "Это дело моего отца, которое он начал более тридцати лет назад, в которое вложил определенную идеологию, философию и которому посвятил практически всю свою жизнь. И все, чего я хочу, - продолжить это дело, развивая его именно на тех принципах, которые были заложены отцом с самого начала".

Больше деталей: Он считает необходимым сохранить и усилить команду. "Моя задача - поддержать команду агентства, создав все возможности для его дальнейшей работы и развития", - сказал он.

Что предшествовало: 28 мая на 64 году жизни скончался основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Темы: СМИмедиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
СМИ
Казахский журналист Садыков после покушения находится в глубокой коме – жена
В Укринформе появится наблюдательный совет как инструмент госконтроля - Карандеев
Главным редактором информагентства "Интерфакс-Украина" стал Дмитрий Кошевой
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: