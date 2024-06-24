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З'явилося відео наслідків удару "Іскандерів" по Одесі

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 червня 2024, 12:38
З'явилося відео наслідків удару Іскандерів по Одесі
фото прокуратури Одещини

Внаслідок ранкового обстрілу Одеси 24 червня постраждали склади торгівельної мережі.

Джерело: Одеська обласна прокуратура, "Радіо Свобода", ДСНС

Деталі: За даними слідства, вранці 24 червня збройні сили РФ завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси.

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Внаслідок атаки постраждало 4 місцевих жителів, їх госпіталізовано до лікарні.

Пошкоджено складські приміщення торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, що знаходились поруч. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

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Співробітниця торгівельної мережі розповіла кореспондентці РС, що це вже вдруге влучання в цей склад.

Що передувало: Зранку 24 червня російські окупанти вдарили по Одесі, було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. 

Російські окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандерами-К", ППО завадила одній ракеті досягти цілі.

Теми: Одесаракетний удар
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