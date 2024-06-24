Появилось видео последствий удара "Искандеров" по Одессе

В результате утреннего обстрела Одессы 24 июня пострадали склады торговой сети.

Источник: Одесская областная прокуратура, "Радио Свобода", ГСЧС

Детали: По данным следствия, утром 24 июня вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы.

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В результате атаки пострадали 4 местных жителей, они госпитализированы в больницу.

Повреждены складские помещения торговой сети, а также жилые дома и автомобили, которые находились рядом. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

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Сотрудница торговой сети рассказала корреспонденту РС, что это уже второе попадание в этот склад.

Что предшествовало: Утром 24 июня российские оккупанты ударили по Одессе, было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Количество пострадавших уточняется.

Российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К", ПВО помешала одной ракете достичь цели.