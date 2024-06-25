Нардепу Тищенку повідомили про підозру за позбавлення волі ексвійськового

Правоохоронці повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, ДБР, ОГП

Деталі: Чинному народному депутату Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Деталі: За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Дослівно ОГП: "Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчою групою у складі слідчих Центрального апарату ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора".

Передісторія:

У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, котрий разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка у Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken.

21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участю народного депутата Миколи Тищенка та ексвійськового у Дніпрі: назвав його поведінку ганебною.

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