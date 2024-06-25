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Нардепу Тищенко сообщили о подозрении за лишение свободы экс-военного

Валентина РоманенкоВторник, 25 июня 2024, 08:26
Нардепу Тищенко сообщили о подозрении за лишение свободы экс-военного
фото ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, ГБР, ОГП

Детали: Действующему народному депутату Николаю Тищенко сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

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Детали: По данным следствия, группа лиц, находясь 20 июня 2024 года в Днепре, действуя по указанию народного депутата Украины и по предварительному сговору между собой, с применением физической силы и спецсредств противоправно лишила свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

При этом они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени.

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Дословно ОГП: "Кроме того, в связи с упомянутыми событиями сообщено о подозрении еще одному лицу, которое принимало активное участие в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к уголовному правонарушению. Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственной группой в составе следователей Центрального аппарата ГБР при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора".

Предыстория:

  • В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
  • В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства. 
  • Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken.
  • 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.

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Темы: ТищенкоГБРОфис генпрокурора
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