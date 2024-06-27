СМИ: НАБУ пришло с обысками к фигуранту слива из НАБУ Юрия Голика

Фото с фейсбук-страницы Голика и Bihus.Info

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у бизнесмена и бывшего советника Днепропетровской ОГА Юрия Голика, который фигурирует в антикоррупционном расследовании программы "Большое строительство".

Источник: hromadske со ссылкой на источники, Bihus.Info

Детали: В каком производстве обыскивают Голика – пока неизвестно. Охранник коттеджного городка рассказал корреспондентке hromadske, что Голыку выломали двери.

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Фото - Громадське

фото - Bihus.Info

Что предшествовало:

27 июня к бывшему заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко пришли с обысками из-за дела со ливнями из НАБУ.

Голик 2 июня пересекал границу на выезд из Украины, но уверял, что вскоре вернется, как делал это и раньше.

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