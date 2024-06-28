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На Харьковщине из-за усиления обстрелов РФ расширили зону принудительной эвакуации

Анастасия ПроцПятница, 28 июня 2024, 15:54
На Харьковщине из-за усиления обстрелов РФ расширили зону принудительной эвакуации
Олег Синегубов. фото: Харьковская ОВА

28 июня Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В рамках принудительной эвакуации должны вывезти:

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  • 12 детей из 7 семей в селах Загрызово, Малиевка, Шийковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района;
  • 13 детей с семьями из сел Александровка и Скорики в Богодуховском районе;
  • 20 детей с семьями из сел Моначиновка, Дорошовка Кондрашевской громады Купянского района;
  • 112 детей с родителями из 5 старостинских округов: Белоколодезского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанской громады Чугуевского района. Всего 24 населенных пункта.
     
    ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Прямая речь: "Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей. Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами".

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Темы: эвакуацияХарьковская область
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