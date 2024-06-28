На Харьковщине из-за усиления обстрелов РФ расширили зону принудительной эвакуации
Пятница, 28 июня 2024, 15:54
28 июня Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: В рамках принудительной эвакуации должны вывезти:
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- 12 детей из 7 семей в селах Загрызово, Малиевка, Шийковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района;
- 13 детей с семьями из сел Александровка и Скорики в Богодуховском районе;
- 20 детей с семьями из сел Моначиновка, Дорошовка Кондрашевской громады Купянского района;
- 112 детей с родителями из 5 старостинских округов: Белоколодезского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанской громады Чугуевского района. Всего 24 населенных пункта.
Прямая речь: "Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей. Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами".
Напомним:
- 5 июня начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил, что из его общины принудительно вывозят всех детей на случай наступления российской армии.
- 24 мая Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о согласованном решении о принудительной эвакуации 123 детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области.