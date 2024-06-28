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WSJ: За вбивство пілота Кузьмінова кілери отримали гроші від держслужбовців РФ у Відні

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 28 червня 2024, 19:08
WSJ: За вбивство пілота Кузьмінова кілери отримали гроші від держслужбовців РФ у Відні
МАКСИМ КУЗЬМІНОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили, що за вбивство російського льотчика Максима Кузьміна, який викрав гелікоптер Мі-8 для України, кілери отримали гроші від російських держслужбовців у Відні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal 

Деталі: Понад десять посадовців з Австрії, інших країн Європи та США, з якими поспілкувались журналісти, в цілому кажуть, що Відень став "базою" для підпільної оперативної діяльності Росії. У тому числі ці оперативники координують фінансову та логістичну підтримку для убивств, диверсій та вербування по всій території Європи.

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За словами співрозмовників з австрійської розвідки, за останні два роки чисельність російських посадовців, які працюють на території Австрії, зросла з близько 400 до понад 500. Близько половина з них є дипломатами та особами з менеджерськими функціями, і ще близько половини де-факто діють як шпигуни. 

До Австрії у тому числі перебазувалися росіяни з консульства РФ у Мюнхені, коли його закрили. Серед них, як вважають, було і кілька шпигунів.

Російські співробітники дипмісій у Відні працюють у близько 40 будівлях, на їхніх дахах встановлене різноманітне спостережне обладнання.

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Спецслужби підозрюють, що російські оперативники в Австрії у тому числі задіяні у відстеженні логістики західної військової допомоги для України. Також російські посадовці у Відні нібито заплатили гонорар вбивцям російського пілота, який пішов на співпрацю з Україною і викрав гелікоптер Мі-8 в обмін на велику винагороду, а згодом його знайшли вбитим в Іспанії. 

Також, кажуть в австрійських спецслужбах, Росія наземним шляхом переправляє до Австрії великі суми готівкою, а далі російські "дипломати" в Австрії розвозять ці гроші по всій Європі, часто у своїх особистих речах, які поліція не може перевіряти.

"Ми стаємо проблемою для наших сусідів, тому що Росія використовує нас як оперативну базу", – констатував анонімний співрозмовник з австрійської розвідки. 

Проблема не залишається непоміченою і серед політиків. Опозиційна депутатка Штефані Кріспер з профільного комітету зауважила, що уряд Австрії має покласти край "надзвичайно небезпечній бездіяльності" щодо дій російських шпигунів, тому що фактично це підриває спроби послабити російський вплив у Європі. 

При цьому в МВС Австрії коментують, що вважають країну однією з найбезпечніших, оскільки її безпекові структури дуже ефективні.

Речниця міністерства заявила, що розвідка знає про загрозу російських шпигунів та операцій впливу, і що цим загрозам протидіють у визначених законодавством межах. 

Фактично шпигунство в Австрії не заборонене, доки не спрямоване проти самої Австрії. 

Речниця МЗС Австрії прокоментувала, що Відень підтримав би вислання дипломатів, які порушують закон, коли для цього є достатні докази. 

Нагадаємо, цього тижня австрійський ексрозвідник Егісто Отт, заарештований у березні за підозрою у шпигунстві, вийшов на волюпісля кількамісячного тримання під вартою.

У Німеччині минулого тижня затримали трьох громадян Вірменії, України та Росії за підозрою у шпигунстві на користь іноземної спецслужби.

Теми: АвстріяРосіяшпигунство
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