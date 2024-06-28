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WSJ: За убийство пилота Кузьминова киллеры получили деньги от госслужащих РФ в Вене

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 28 июня 2024, 19:08
WSJ: За убийство пилота Кузьминова киллеры получили деньги от госслужащих РФ в Вене
МАКСИМ КУЗЬМИНОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщили, что за убийство российского летчика Максима Кузьмина, который угнал вертолет Ми-8 для Украины, киллеры получили деньги от российских госслужащих в Вене.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal

Детали: Более десяти чиновников из Австрии, других стран Европы и США, с которыми пообщались журналисты, в целом говорят, что Вена стала "базой" для подпольной оперативной деятельности России. В том числе эти оперативники координируют финансовую и логистическую поддержку для убийств, диверсий и вербовки по всей территории Европы.

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По словам собеседников из австрийской разведки, за последние два года численность российских чиновников, работающих на территории Австрии, выросла с около 400 до более 500. Около половины из них являются дипломатами и лицами с менеджерскими функциями, и еще около половины де-факто действуют как шпионы.

В Австрию в том числе перебазировались россияне из консульства РФ в Мюнхене, когда его закрыли. Среди них, как полагают, было и несколько шпионов.

Российские сотрудники дипмиссий в Вене работают в около 40 зданиях, на их крышах установлено разнообразное наблюдательное оборудование.

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Спецслужбы подозревают, что российские оперативники в Австрии в том числе задействованы в отслеживании логистики западной военной помощи для Украины. Также российские чиновники в Вене якобы заплатили гонорар убийцам российского пилота, который пошел на сотрудничество с Украиной и похитил вертолет Ми-8 в обмен на большое вознаграждение, а впоследствии его нашли убитым в Испании.

Также, говорят в австрийских спецслужбах, Россия наземным путем переправляет в Австрию крупные суммы наличными, а дальше российские "дипломаты" в Австрии развозят эти деньги по всей Европе, часто в своих личных вещах, которые полиция не может проверять.

"Мы становимся проблемой для наших соседей, потому что Россия использует нас как оперативную базу", – констатировал анонимный собеседник из австрийской разведки.

Проблема не остается незамеченной и среди политиков. Оппозиционный депутат Штефани Криспер из профильного комитета отметила, что правительство Австрии должно положить конец "чрезвычайно опасной бездеятельности" в отношении действий российских шпионов, потому что фактически это подрывает попытки ослабить российское влияние в Европе.

При этом в МВД Австрии комментируют, что считают страну одной из самых безопасных, поскольку ее структуры очень эффективны.

Пресс-секретарь министерства заявила, что разведка знает об угрозе российских шпионов и операций влияния, и что этим угрозам противодействуют в установленных законодательством пределах.

Фактически шпионаж в Австрии не запрещен, пока не направлен против самой Австрии.

Пресс-секретарь МИД Австрии прокомментировала, что Вена поддержала бы высылку дипломатов, которые нарушают закон, когда для этого есть достаточные доказательства.

Напомним, на этой неделе австрийский экс-разведчик Эгисто Отт, арестованный в марте по подозрению в шпионаже, вышел на свободу после нескольких месяцев содержания под стражей.

В Германии на прошлой неделе задержали трех граждан Армении, Украины и России по подозрению в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы.

Темы: АвстрияРосcияшпионаж
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