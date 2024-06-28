У Міноборони підтвердили знищення російського центру космічного зв'язку в Криму 23 червня

НАСЛІДКИ УДАРІВ ПО ВІЙСЬКОВОМУ ОБ'ЄКТУ В КРИМУ 23 ЧЕРВНЯ. ФОТО - СХЕМИ

Міністерство оборони України підтвердило, що Сили оборони 23 червня знищили російський центр космічного зв'язку під час вечірньої ракетної атаки на тимчасово окупований Крим 23 червня.

Джерело: Міноборони у Facebook

Дослівно: "Сили оборони України продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності ворога. Зокрема, цей тиждень відзначився знищенням російського Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму, що є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян".

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Деталі: Крім того, у відомстві відзвітували про знищення на минулому тижні Силами оборони зенітно-ракетного комплексу "Оса", штурмового літака Су-25 та 2-ох Градів БМ-21.

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