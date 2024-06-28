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В Минобороны подтвердили уничтожение российского центра космической связи в Крыму 23 июня

Татьяна ОлейникПятница, 28 июня 2024, 21:37
В Минобороны подтвердили уничтожение российского центра космической связи в Крыму 23 июня
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРОВ ПО ВОЕННОМУ ОБЪЕКТУ В КРЫМУ 23 ИЮНЯ. ФОТО – СХЕМЫ

Министерство обороны Украины подтвердило, что Силы обороны 23 июня были уничтожены российским центром космической связи во время вечерней ракетной атаки на временно оккупированный Крым 23 июня.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают уменьшать боевой потенциал и способности врага. В частности, эта неделя ознаменовалась уничтожением российского Центра космической слежки и связи во временно оккупированном Крыму, что является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для россиян".

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Детали: Кроме того, в ведомстве отчитались об уничтожении на прошлой неделе Силами обороны зенитно-ракетного комплекса "Оса", штурмового самолета Су-25 и 2-х Градов БМ-21.

Что предшествовало:

  • Спутник зафиксировал следы от пожаров на территории военного объекта РФ в селе Витино под Евпаторией, где 23 июня прогремели взрывы.
  • По данным OpenStreetMap, в этом месте находится 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), входящий в состав Воздушно-космических сил РФ. Это важная военная часть в системе русской космической связи и спутниковой навигации.

Темы: МинобороныКрымвойна
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