В Минобороны подтвердили уничтожение российского центра космической связи в Крыму 23 июня
Министерство обороны Украины подтвердило, что Силы обороны 23 июня были уничтожены российским центром космической связи во время вечерней ракетной атаки на временно оккупированный Крым 23 июня.
Источник: Минобороны в Facebook
Дословно: "Силы обороны Украины продолжают уменьшать боевой потенциал и способности врага. В частности, эта неделя ознаменовалась уничтожением российского Центра космической слежки и связи во временно оккупированном Крыму, что является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для россиян".
Детали: Кроме того, в ведомстве отчитались об уничтожении на прошлой неделе Силами обороны зенитно-ракетного комплекса "Оса", штурмового самолета Су-25 и 2-х Градов БМ-21.
Что предшествовало:
- Спутник зафиксировал следы от пожаров на территории военного объекта РФ в селе Витино под Евпаторией, где 23 июня прогремели взрывы.
- По данным OpenStreetMap, в этом месте находится 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), входящий в состав Воздушно-космических сил РФ. Это важная военная часть в системе русской космической связи и спутниковой навигации.