В Минобороны подтвердили уничтожение российского центра космической связи в Крыму 23 июня

Министерство обороны Украины подтвердило, что Силы обороны 23 июня были уничтожены российским центром космической связи во время вечерней ракетной атаки на временно оккупированный Крым 23 июня.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают уменьшать боевой потенциал и способности врага. В частности, эта неделя ознаменовалась уничтожением российского Центра космической слежки и связи во временно оккупированном Крыму, что является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для россиян".

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Детали: Кроме того, в ведомстве отчитались об уничтожении на прошлой неделе Силами обороны зенитно-ракетного комплекса "Оса", штурмового самолета Су-25 и 2-х Градов БМ-21.

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