Зеленський: Росія відповість за терор, готуємо нові рішення для захисту людей
Президент Володимир Зеленський заявив, що влада готує нові рішення заради захисту людей.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Дніпро. Зараз досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Розбирають завали.
Станом на цей час відомо про одну загиблу людину – мої співчуття рідним та близьким. 12 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей. Усе робиться, щоб з’ясувати всі обставини, усі деталі.
І обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей".
Що передувало: Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.
Відомо про одну загиблу людину та 12 поранених.