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Зеленський: Росія відповість за терор, готуємо нові рішення для захисту людей

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 18:07
Зеленський: Росія відповість за терор, готуємо нові рішення для захисту людей
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада готує нові рішення заради захисту людей.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Дніпро. Зараз досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Розбирають завали.

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Станом на цей час відомо про одну загиблу людину – мої співчуття рідним та близьким. 12 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей. Усе робиться, щоб з’ясувати всі обставини, усі деталі.

І обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей".

Що передувало: Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо про одну загиблу людину та 12 поранених.

Теми: ЗеленськийДніпро
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