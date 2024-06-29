Зеленский: Россия ответит за террор, готовим новые решения для защиты людей

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть готовит новые решения ради защиты людей.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Днепр. Сейчас до сих пор продолжаются работы на месте попадания российской ракеты по дому. Разбирают завалы.

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По состоянию на это время известно об одном погибшем человеке – мои соболезнования родным и близким. 12 человек пострадали. Всем оказывается необходимая помощь. Еще неизвестна судьба нескольких человек. Все делается, чтобы выяснить все обстоятельства, все детали.

И обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины. Мы готовим новые решения ради нашей силы и ради защиты наших людей".

Что предшествовало: Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

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Известно об одном погибшем человеке и 12 раненых.