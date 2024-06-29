Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Удар по багатоповерхівці Дніпра: на зв'язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 19:20
Удар по багатоповерхівці Дніпра: на зв'язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими
розбір завалів у Дніпрі, фото з Telegram Сергія Лисака

У суботу вийшли на зв'язок двоє мешканців пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки в Дніпрі, які вважалися зниклими.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою.

Реклама:

Пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів".

Деталі: Лисак також повідомив, що росіяни в суботу обстрілювали Нікополь, Покровську і Мирівську громади. Постраждав 54-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення ноги.

Що передувало: Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо про одну загиблу людину та 12 поранених.

Теми: Дніпровійнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Дніпро
Зеленський: Росія відповість за терор, готуємо нові рішення для захисту людей
У Дніпрі досі тривають пошукові роботи після російського удару – врятовано двох людей
Росія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, є загиблий. Серед поранених вагітна та немовля
Останні новини
19:29
В Австралії поліція знайшла останки 12-річної дівчинки, яку під час купання у водоймі викрав крокодил
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: