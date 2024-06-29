Удар по багатоповерхівці Дніпра: на зв'язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими

розбір завалів у Дніпрі, фото з Telegram Сергія Лисака

У суботу вийшли на зв'язок двоє мешканців пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки в Дніпрі, які вважалися зниклими.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою.

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Пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів".

Деталі: Лисак також повідомив, що росіяни в суботу обстрілювали Нікополь, Покровську і Мирівську громади. Постраждав 54-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення ноги.

Що передувало: Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

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