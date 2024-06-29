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Удар по многоэтажке Днепра: на связь вышли два человека, которых считали пропавшими

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 19:20
Удар по многоэтажке Днепра: на связь вышли два человека, которых считали пропавшими
разбор завалов в Днепре, фото из Telegram Сергея Лысака

В субботу вышли на связь двое жителей поврежденной российским обстрелом многоэтажки в Днепре, которые считались пропавшими без вести.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки, изуродованной во время вчерашней атаки. Это мама и сын. К счастью, с ними все в порядке. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

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Поисково-спасательная операция продолжается. Чрезвычайники разбирают перекрытия разрушенных этажей".

Детали: Лысак также сообщил, что россияне в субботу обстреливали Никополь, Покровскую и Мировскую громады. Пострадал 54-летний мужчина. Он получил осколочные ранения ноги.

Что предшествовало: Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

ВИДЕО ДНЯ

Известно об одном погибшем человеке и 12 раненых.

Темы: Днепрвойнаракетный удар
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