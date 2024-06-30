У Білорусі заявили, що застосують ядерну зброю в разі загрози "незалежності"

Начальник Генштабу Білорусі Павло Муравейко погрожує, що країна застосує тактичну ядерну зброю в разі загрози її "суверенітету" і "незалежності".

Джерело: Муравейко в ефірі телеканалу ОНТ у неділю, повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Один з останніх аргументів і тез, які виступають як стримувальний фактор, - це повернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї.

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Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити. І можете не сумніватися: ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни буде створено загрозу".

Деталі: Муравейко заявив, що за кілька днів Білорусь стане повноправним членом Шанхайської організації співробітництва, і Польща нібито хоче цьому завадити "або, у всякому разі, кинути ложку дьогтю в ту банку меду, яка сьогодні побудована".

Він також звинуватив Польщу в тому, що вона нібито спровокована й ініціювала кризу на білорусько-польському кордоні, через який з боку Білорусі до Польщі потрапляють нелегальні мігранти.

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Що передувало: 20 червня Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що фіксує збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною, українські прикордонники наголосили, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.

29 червня у Збройних силах Білорусі заявили, що західні країни намагаються втягнути Білорусь у війну, а Україна нібито стягує до білоруських кордонів війська, озброєння і військову техніку.

На це Державна прикордонна служба України вкотре наголосила, що будь-які дії Сил оборони на кордоні з Білоруссю спрямовані на захист нашої держави від агресивних дій ворога, і ніяким чином – не на зазіхання на чужі території.