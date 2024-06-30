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В Беларуси заявили, что применят ядерное оружие в случае угрозы "независимости"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 21:45
В Беларуси заявили, что применят ядерное оружие в случае угрозы независимости
Павел Муравейко, скриншот видео

Начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко угрожает, что страна применит тактическое ядерное оружие в случае угрозы ее "суверенитету" и "независимости".

Источник: Муравейко в эфире телеканала ОНТ в воскресенье, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают в качестве сдерживающего фактора, - это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия.

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Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И можете не сомневаться: мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза".

Детали: Муравейко заявил, что через несколько дней Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, и Польша якобы хочет этому помешать "или, во всяком случае, бросить ложку дегтя в ту банку меда, которая сегодня построена".

Он также обвинил Польшу в том, что она якобы спровоцирована и инициировала кризис на белорусско-польской границе, через которую со стороны Беларуси в Польшу попадают нелегальные мигранты.

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Что предшествовало: 20 июня Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной, украинские пограничники отметили, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

29 июня в Вооруженных силах Беларуси заявили, что западные страны пытаются втянуть Беларусь в войну, а Украина якобы стягивает к белорусским границам войска, вооружение и военную технику.

На это Государственная пограничная служба Украины в очередной раз подчеркнула, что любые действия Сил обороны на границе с Беларусью направлены на защиту нашего государства от агрессивных действий врага, и никоим образом - не на посягательство на чужие территории.

Темы: Беларусьядерное оружие
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