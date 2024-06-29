ДПСУ нагадала білорусам тези про "звідки готувався наступ": Україна не становить загрози

Державна прикордонна служба України вкотре наголосила, що будь-які дії Сил оборони на кордоні з Білоруссю спрямовані на захист нашої держави від агресивних дій ворога, і ніяким чином – не на зазіхання на чужі території.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Останнім часом Білорусь активізувала свої інформаційні вкиди щодо посилення з боку України, зокрема в межах Житомирщини, і що обстановка на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості.

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Їм ввижається стягування найрізноманітнішніх підрозділів, всього наявного озброєння та техніки. Кого і що вони тільки не згадували, і хто вже тільки не робив такі заяви. Певно й самі заплуталися в своїх показах. Це знову дуже нагадує тези про те "звідки готувався наступ". Можливо, й карти вже намалювали…

Приємно, звісно, що вони не забувають про нашу державу, але нехай не переживають – Україна не становить для них загрози, ми навпаки вимушені оборонятися, в т.ч. і на білоруському напрямку, адже Білорусь продовжує підтримувати терористів, а свого часу відкрила російським загарбникам свій кордон. Україна ж захищає і захищатиме свої території від нападок ворогів".

Деталі: Офіцер наголосив: доки Білорусь перебуватиме в орбіті впливу країни-терористки, доти для України цей напрямок залишатиметься загрозливим і Сили оборони робитимуть все від них залежне і необхідне, аби посилювати захист української держави.

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Демченко додав також, що Україна нарощує фортифікаційні спроможності саме для оборони, і аж ніяк не нападу. Тому жодних провокацій, як про це заявляє білоруська сторона, в цьому немає.

Що передувало: 20 червня Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що фіксує збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною, українські прикордонники наголосили, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.