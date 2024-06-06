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Рада ратифікувала угоду з ЄС, яка визначає умови для отримання Україною 50 млрд євро

Марія Ємець, Олександр ШумілінЧетвер, 6 червня 2024, 11:53
Рада ратифікувала угоду з ЄС, яка визначає умови для отримання Україною 50 млрд євро
Фото: Getty Images

Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом щодо так званого Ukraine Facility Plan, який визначає зобов’язання з реформ на період до 2027 року, що є умовою для наступних траншів макрофінансової допомоги від ЄС загальним обсягом 50 млрд євро.

Джерело: "Європейська правда", повідомлення у соцмережах низки народних депутатів, серед яких Ярослав Желєзняк

Деталі: Желєзняк повідомив, що угоду між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility ратифікували 320 голосами "за".

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Це останній необхідний крок для того, щоб угода набула чинності. 

Він також нагадав, що за орієнтовним планом виплат цих коштів у 2024 році Україна отримає 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд, у 2026 – 7,25 млрд, 2027 році – 2,5 млрд за принципом "спочатку дії, потім гроші".

Нагадаємо, 22 травня Україна та ЄС підписали рамкову угоду для фінансування в рамках інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро.

ВІДЕО ДНЯ

Єврокомісія схвалила український план реформ в середині квітняа представники країн-членів - 14 травня.

Теми: ЄСВерховна Рада
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