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Першу фазу скринінгу законодавства України на відповідність праву ЄС вже завершили – Стефанішина

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 6 червня 2024, 10:05
Першу фазу скринінгу законодавства України на відповідність праву ЄС вже завершили – Стефанішина
фото: Стефанішина в X

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що першу фазу процесу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС вже завершено. 

Джерело: "Європейська правда", Стефанішина у своєму Facebook

Деталі: Стефанішина розповіла, що першу фазу скринінгу завершено та що у Київ прибула делегація Єврокомісії для координації подальшої роботи. 

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"Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу  – понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства", – зазначила Ольга Стефанішина.

Делегація Єврокомісії, що прибула в Україну, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку.

Під час першого дня консультацій – у середу – йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони. 

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"Детально обговорили кожен з переговорних розділів, щодо яких відбувались роз’яснювальні сесії", – розповіла віцепрем’єрка.

За інформацією "ЄвроПравди", друга фаза скринінгу має початися після затвердження переговорної рамки, що, за позитивного сценарію, станеться до кінця червня. 

Нагадаємо:

  • Переговорна рамка – документ, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ із країною-кандидатом. Її розробляє Єврокомісія паралельно зі "скринінгом" – вивченням законодавства України щодо рівня його відповідності праву ЄС. 
  • Після її затвердження Радою ЄС відбувається перше засідання Міжурядової конференції, яке вважається офіційним початком переговорів про вступ.
  • Про основні елементи проєкту переговорної рамки для України, які були представлені ще 2020 року для Албанії та Північної Македонії, читайте в статті Які "батоги та пряники" пропонує Єврокомісія Києву

Теми: ЄСУкраїназаконодавствоєвроінтеграція
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