Першу фазу скринінгу законодавства України на відповідність праву ЄС вже завершили – Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що першу фазу процесу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС вже завершено.

Джерело: "Європейська правда", Стефанішина у своєму Facebook

Деталі: Стефанішина розповіла, що першу фазу скринінгу завершено та що у Київ прибула делегація Єврокомісії для координації подальшої роботи.

Реклама:

"Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу – понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства", – зазначила Ольга Стефанішина.

Делегація Єврокомісії, що прибула в Україну, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку.

Під час першого дня консультацій – у середу – йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони.

"Детально обговорили кожен з переговорних розділів, щодо яких відбувались роз’яснювальні сесії", – розповіла віцепрем’єрка.

За інформацією "ЄвроПравди", друга фаза скринінгу має початися після затвердження переговорної рамки, що, за позитивного сценарію, станеться до кінця червня.

After completing the 1st phase of the screening process, pleased to welcome the @EU_Commission @eu_near delegation in Kyiv to dig into the details of the bilateral screening meetings on negotiation chapters.



🇺🇦 teams, led by trusted specialists (deputy ministers, heads of state… pic.twitter.com/n4MVgPNlNI