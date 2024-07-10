Росія в ООН влаштувала святковий обід, де головною стравою була котлета по-київськи
Після засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорювали російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит", РФ влаштувала обід з нагоди свого президентства в Радбезі.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: основною стравою в меню зазначено котлету по-київськи з картопляним пюре.
Пряма мова постпреда України при ООН Сергія Кислиці: "Моральна деградація російської дипломатії очевидна.
Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова, відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте.
Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США".
Ще деталі: За словами Кислиці, спілкування за службовою необхідністю з російським постпредом Небензею стає для багатьох дипломатів нестерпним.
На засіданні Радбезу Кислиця зазначив, що обід, який організувала Росія, оплачений кривавими грошима.
Дипломат заявив, що не розуміє, як можна потискати руку Небензі й приймати запрошення на обід з ним, оплачений кривавими грошима.
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано. Пошуково-рятувальні роботи тривали і в ніч на 9 липня.
- За даними столичної влади, було відомо про загибель двох дорослих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.