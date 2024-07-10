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Росія в ООН влаштувала святковий обід, де головною стравою була котлета по-київськи

Олена ІвашківСереда, 10 липня 2024, 03:00
Росія в ООН влаштувала святковий обід, де головною стравою була котлета по-київськи
Меню обіду з нагоди президентства РФ в Радбезі ООН, фото: Укрінформ

Після засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорювали російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит", РФ влаштувала обід з нагоди свого президентства в Радбезі.

Джерело: "Укрінформ

Деталі: основною стравою в меню зазначено котлету по-київськи з картопляним пюре.

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Пряма мова постпреда України при ООН Сергія Кислиці: "Моральна деградація російської дипломатії очевидна.

Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова, відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте.

Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США".

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фото: Укрінформ
Меню обіду з нагоди президентства РФ в Радбезі ООН, фото: Укрінформ

Ще деталі: За словами Кислиці, спілкування за службовою необхідністю з російським постпредом Небензею стає для багатьох дипломатів нестерпним.

На засіданні Радбезу Кислиця зазначив, що обід, який організувала Росія, оплачений кривавими грошима. 

Дипломат заявив, що не розуміє, як можна потискати руку Небензі й приймати запрошення на обід з ним, оплачений кривавими грошима.

Передісторія:

Теми: ООНРосія
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