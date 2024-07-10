Россия в ООН устроила праздничный обед, где главным блюдом была котлета по-киевски
После заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждали российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет", РФ устроила обед по случаю своего президентства в Совбезе.
Источник: "Укринформ"
Детали: основным блюдом в меню указано котлету по-киевски с картофельным пюре.
Прямая речь постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы: "Моральная деградация российской дипломатии очевидна.
На следующей неделе в Нью-Йорк также допустят шефа Небензи Лаврова, поэтому уровень токсичности в штаб-квартире ООН еще больше возрастет.
Хорошо, что ему хоть не позволяют свободно передвигаться дальше радиуса, установленного властями США".
Еще детали: По словам Кислицы, общение по служебной необходимости с российским постпредом Небензей становится для многих дипломатов невыносимым.
На заседании Совбеза Кислица отметил, что обед, который организовала Россия, оплачен кровавыми деньгами.
Дипломат заявил, что не понимает, как можно пожимать руку Небензе и принимать приглашение на обед с ним, оплаченный кровавыми деньгами.
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен. Поисково-спасательные работы продолжались и в ночь на 9 июля.
- По данным столичных властей, было известно о гибели двух взрослых и 16 пострадавших, среди которых 7 детей.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.