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Россия в ООН устроила праздничный обед, где главным блюдом была котлета по-киевски

Алена ИвашкивСреда, 10 июля 2024, 03:00
Россия в ООН устроила праздничный обед, где главным блюдом была котлета по-киевски
Меню обеда по случаю президентства РФ в Совбезе ООН, фото: Укринформ

После заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждали российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет", РФ устроила обед по случаю своего президентства в Совбезе.

Источник: "Укринформ

Детали: основным блюдом в меню указано котлету по-киевски с картофельным пюре.

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Прямая речь постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы: "Моральная деградация российской дипломатии очевидна.

На следующей неделе в Нью-Йорк также допустят шефа Небензи Лаврова, поэтому уровень токсичности в штаб-квартире ООН еще больше возрастет.

Хорошо, что ему хоть не позволяют свободно передвигаться дальше радиуса, установленного властями США".

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Меню обеда по случаю президентства РФ в Совбезе ООН, фото: Укринформ
Меню обеда по случаю президентства РФ в Совбезе ООН, фото: Укринформ

Еще детали: По словам Кислицы, общение по служебной необходимости с российским постпредом Небензей становится для многих дипломатов невыносимым.

На заседании Совбеза Кислица отметил, что обед, который организовала Россия, оплачен кровавыми деньгами. 

Дипломат заявил, что не понимает, как можно пожимать руку Небензе и принимать приглашение на обед с ним, оплаченный кровавыми деньгами.

Предыстория:

Темы: ООНРосcия
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