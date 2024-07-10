"Миротворцю Орбану" можуть пригрозити достроковим закінченням головування Угорщини в Раді ЄС
У ЄС почали говорити про те, щоб покарати Угорщину та уряд Віктора Орбана за його міжнародну активність і фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні − зокрема кажуть про можливість дострокового закінчення головування Угорщини в Раді ЄС.
Джерело: стаття "Європейської правди"
Деталі: Повідомляється, що Орбан, чия країна 1 липня розпочала головувати у Раді ЄС, взявся використовувати цей статус без згоди інших членів ЄС − і це почало дратувати європейських партнерів Угорщини.
Видання наголошує, що досі в ЄС ніколи не припиняли повноваження головуючої держави достроково, але можливості для цього є.
Зокрема, у статті 16 Лісабонського договору лише йдеться про те, що головування "здійснюється на основі рівної ротації", а терміни та черговість виконання цієї почесної місії визначається на саміті ЄС. Для його схвалення достатньо голосування кваліфікованою більшістю.
Таким чином жодних юридичних перепон, щоб на найближчому саміті відібрати у Угорщини крісло, немає. Зазначається, що наприклад, можливо скоротити термін головування Угорщини і передати ці функції Польщі, яка має очолити Раду ЄС з 1 січня 2025 року, але технічно буде готова перебрати ці функції на кілька місяців раніше.
За даними Європравди, вже зараз джерела у Брюсселі наголошують на такій можливості, і вона точно звучатиме у вигляді "м’якої погрози" для Орбана на зустрічі послів держав-членів ЄС у середу, а потім – на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 22 липня.
Утім, у ЄС не дуже хочуть створювати подібний прецедент без наднагальної потреби. Тому будуть намагатися переконати Орбана змінити поведінку і уникнути цього кроку.
Водночас європейські чиновники не виключають, що у разі продовження і загострення конфлікту ЄС зрештою доведеться йти і на крайні заходи.
Деталі у статті: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну
Передісторія:
- Віктор Орбан 2 липня здійснив перший візит до Києва після початку головування Угорщини в Раді ЄС, після чого вирушив до Москви, де провів зустрічі з Володимиром Путіним. Свою поїздку до Росії Орбан назвав "миротворчою". У соцмережі він опублікував фото з урядового терміналу "Внуково" на тлі великого напису "Москва". На це фото пресслужба Орбана додала логотип угорського головування в ЄС, незважаючи на те, що в Брюсселі наголосили, що Орбан під час своєї поїздки представляє виключно власну країну.
- Пізніше Орбан попрямував до Азербайджану, де виступив на неформальному саміті Організації тюркських держав, і до Китаю, де зустрівся з Сі Цзіньпіном, а також оголосив про інші візити.
- 8 липня президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.
- Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.