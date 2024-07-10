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"Миротворцю Орбану" можуть пригрозити достроковим закінченням головування Угорщини в Раді ЄС

Ірина Балачук, Христина БондарєваСереда, 10 липня 2024, 10:06
Миротворцю Орбану можуть пригрозити достроковим закінченням головування Угорщини в Раді ЄС
Орбан з очільником Росії Володимиром Путіним під час зустрічі у липні. Фото з Facebook Орбана

У ЄС почали говорити про те, щоб покарати Угорщину та уряд Віктора Орбана за його міжнародну активність і фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні − зокрема кажуть про можливість дострокового закінчення головування Угорщини в Раді ЄС.

Джерело: стаття "Європейської правди"

Деталі: Повідомляється, що Орбан, чия країна 1 липня розпочала головувати у Раді ЄС, взявся використовувати цей статус без згоди інших членів ЄС − і це почало дратувати європейських партнерів Угорщини.

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Видання наголошує, що досі в ЄС ніколи не припиняли повноваження головуючої держави достроково, але можливості для цього є.

Зокрема, у статті 16 Лісабонського договору лише йдеться про те, що головування "здійснюється на основі рівної ротації", а терміни та черговість виконання цієї почесної місії визначається на саміті ЄС. Для його схвалення достатньо голосування кваліфікованою більшістю.

Таким чином жодних юридичних перепон, щоб на найближчому саміті відібрати у Угорщини крісло, немає. Зазначається, що наприклад, можливо скоротити термін головування Угорщини і передати ці функції Польщі, яка має очолити Раду ЄС з 1 січня 2025 року, але технічно буде готова перебрати ці функції на кілька місяців раніше.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Європравди, вже зараз джерела у Брюсселі наголошують на такій можливості, і вона точно звучатиме у вигляді "м’якої погрози" для Орбана на зустрічі послів держав-членів ЄС у середу, а потім – на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 22 липня.

Утім, у ЄС не дуже хочуть створювати подібний прецедент без наднагальної потреби. Тому будуть намагатися переконати Орбана змінити поведінку і уникнути цього кроку.   

Водночас європейські чиновники не виключають, що у разі продовження і загострення конфлікту ЄС зрештою доведеться йти і на крайні заходи.

Деталі у статті: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну

Передісторія:

Теми: ОрбанУгорщинаЄСмир
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