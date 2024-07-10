"Миротворцу Орбану" могут пригрозить досрочным окончанием председательства Венгрии в Совете ЕС
В ЕС начали говорить о том, чтобы наказать Венгрию и правительство Виктора Орбана за его международную активность и фейковое "посредничество" относительно прекращения войны в Украине − в частности говорят о возможности досрочного окончания председательства Венгрии в Совете ЕС.
Источник: статья "Европейской правды"
Детали: Сообщается, что Орбан, чья страна 1 июля начала председательствовать в Совете ЕС, взялся использовать этот статус без согласия других членов ЕС − и это начало раздражать европейских партнеров Венгрии.
Издание отмечает, что до сих пор в ЕС никогда не прекращали полномочия председательствующего государства досрочно, но возможности для этого есть.
В частности, в статье 16 Лиссабонского договора лишь говорится о том, что председательство "осуществляется на основе равной ротации", а сроки и очередность выполнения этой почетной миссии определяется на саммите ЕС. Для его одобрения достаточно голосования квалифицированным большинством.
Таким образом никаких юридических преград, чтобы на ближайшем саммите отобрать у Венгрии кресло, нет. Отмечается, что, например, возможно сократить срок председательства Венгрии и передать эти функции Польше, которая должна возглавить Совет ЕС с 1 января 2025 года, но технически будет готова взять эти функции на несколько месяцев раньше.
По данным Европравды, уже сейчас источники в Брюсселе отмечают такую возможность, и она точно будет звучать в виде "мягкой угрозы" для Орбана на встрече послов государств-членов ЕС в среду, а затем − на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 июля.
Впрочем, в ЕС не очень хотят создавать подобный прецедент без крайней необходимости. Поэтому будут пытаться убедить Орбана изменить поведение и избежать этого шага.
В то же время европейские чиновники не исключают, что в случае продолжения и обострения конфликта ЕС в конце концов придется идти и на крайние меры.
Детали в статье: Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине
Предыстория:
- 2 июля Виктор Орбан совершил первый визит в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, после чего отправился в Москву, где провел встречи с Владимиром Путиным. Свою поездку в Россию Орбан назвал "миротворческой". В соцсети он опубликовал фото из правительственного терминала "Внуково" на фоне большой надписи "Москва". На это фото пресс-служба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.
- Позже Орбан направился в Азербайджан, где выступил на неформальном саммите Организации тюркских государств, и в Китай, где встретился с Си Цзиньпином, а также объявил о других визитах.
- 8 июля президент Владимир Зеленский объяснил, почему глава правительства Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником между Украиной и Россией.
- Виктор Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.