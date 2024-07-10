"Миротворцу Орбану" могут пригрозить досрочным окончанием председательства Венгрии в Совете ЕС

Орбан с главой России Владимиром Путиным во время встречи в июле. Фото из Facebook Орбана

В ЕС начали говорить о том, чтобы наказать Венгрию и правительство Виктора Орбана за его международную активность и фейковое "посредничество" относительно прекращения войны в Украине − в частности говорят о возможности досрочного окончания председательства Венгрии в Совете ЕС.

Источник: статья "Европейской правды"

Детали: Сообщается, что Орбан, чья страна 1 июля начала председательствовать в Совете ЕС, взялся использовать этот статус без согласия других членов ЕС − и это начало раздражать европейских партнеров Венгрии.

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Издание отмечает, что до сих пор в ЕС никогда не прекращали полномочия председательствующего государства досрочно, но возможности для этого есть.

В частности, в статье 16 Лиссабонского договора лишь говорится о том, что председательство "осуществляется на основе равной ротации", а сроки и очередность выполнения этой почетной миссии определяется на саммите ЕС. Для его одобрения достаточно голосования квалифицированным большинством.

Таким образом никаких юридических преград, чтобы на ближайшем саммите отобрать у Венгрии кресло, нет. Отмечается, что, например, возможно сократить срок председательства Венгрии и передать эти функции Польше, которая должна возглавить Совет ЕС с 1 января 2025 года, но технически будет готова взять эти функции на несколько месяцев раньше.

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По данным Европравды, уже сейчас источники в Брюсселе отмечают такую возможность, и она точно будет звучать в виде "мягкой угрозы" для Орбана на встрече послов государств-членов ЕС в среду, а затем − на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 июля.

Впрочем, в ЕС не очень хотят создавать подобный прецедент без крайней необходимости. Поэтому будут пытаться убедить Орбана изменить поведение и избежать этого шага.

В то же время европейские чиновники не исключают, что в случае продолжения и обострения конфликта ЕС в конце концов придется идти и на крайние меры.

Детали в статье: Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине

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