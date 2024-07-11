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Єрмак пояснив на форумі НАТО, що стане "геймченджером" у війні

Сергій Сидоренко, Євген КізіловЧетвер, 11 липня 2024, 17:38
Єрмак пояснив на форумі НАТО, що стане геймченджером у війні
Андрій Єрмак. фото: Getty Images

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що дозвіл застосування далекобійної зброї по російському тилу змінить перебіг війни.

Джерело: Єрмак у дискусії на Публічному форумі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Єрмак визначив ключову зміну яку, на його думку, мають втілити західні партнери України.

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Очільник ОПУ вважає, що зміни на лінії фронту будуть можливі, коли "партнери знімуть усі обмеження для застосування зброї, у тому числі вглиб російської території".  "Я вважаю, що це стане реальним геймченджером і я сподіваюся, що партнери зрозуміють це якнайшвидше", – пояснив Єрмак.

Він нагадав, що Росія не мають обмежень для ударів "по госпіталях і школах в Україні", однак не став уточнювати, які цілі ЗСУ вважають найпріоритетнішими для зміни динаміки війни.

Раніше генсек НАТО заявив на саміті, що право України на самозахист включає удари вглиб по території Росії. Відомо, що США зараз обговорюють з Україною такий дозвіл.

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Про рішення, ухвалені на саміті у Вашингтоні читайте у статті "Що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ"

Теми: війнаАндрій ЄрмакСШАзброя
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