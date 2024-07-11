Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Ермак объяснил на форуме НАТО, что станет "геймченджером" в войне

Сергей Сидоренко, Евгений КизиловЧетверг, 11 июля 2024, 17:38
Ермак объяснил на форуме НАТО, что станет геймченджером в войне
Андрей Ермак. фото: Getty Images

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что разрешение Украине применять дальнобойное оружие по российскому тылу изменит ход войны.

Источник: Ермак в дискуссии на Публичном форуме НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Ермак определил ключевое изменение которое, по его мнению, должны воплотить западные партнеры Украины.

Реклама:

Глава ОПУ считает, что изменения на линии фронта будут возможны, когда "партнеры снимут все ограничения для применения оружия, в том числе вглубь российской территории".

"Я считаю, что это станет реальным геймченджером и я надеюсь, что партнеры поймут это как можно быстрее", – пояснил Ермак.

Он напомнил, что Россия не имеет ограничений для ударов "по госпиталям и школам в Украине", однако не стал уточнять, какие цели ВСУ считают самыми приоритетными для изменения динамики войны.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее генсек НАТО заявил на саммите, что право Украины на самозащиту включает удары вглубь по территории России. Известно, что США сейчас обсуждают с Украиной такое разрешение.

О решениях, принятых на саммите в Вашингтоне читайте в статье "Что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ"

Темы: войнаАндрей ЕрмакСШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
война
По всей Украине во второй раз звучала тревога из-за носителя "Кинжала"
Россияне ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарки на Херсонщине: пострадали волонтеры
ЦНС получил доказательства, что белорусская оборонка обслуживает потребности армии РФ
Последние новости
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
Все новости...
Реклама:
Реклама: