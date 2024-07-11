Ермак объяснил на форуме НАТО, что станет "геймченджером" в войне

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что разрешение Украине применять дальнобойное оружие по российскому тылу изменит ход войны.

Источник: Ермак в дискуссии на Публичном форуме НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Ермак определил ключевое изменение которое, по его мнению, должны воплотить западные партнеры Украины.

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Глава ОПУ считает, что изменения на линии фронта будут возможны, когда "партнеры снимут все ограничения для применения оружия, в том числе вглубь российской территории".

"Я считаю, что это станет реальным геймченджером и я надеюсь, что партнеры поймут это как можно быстрее", – пояснил Ермак.

Он напомнил, что Россия не имеет ограничений для ударов "по госпиталям и школам в Украине", однако не стал уточнять, какие цели ВСУ считают самыми приоритетными для изменения динамики войны.

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Ранее генсек НАТО заявил на саммите, что право Украины на самозащиту включает удары вглубь по территории России. Известно, что США сейчас обсуждают с Украиной такое разрешение.

О решениях, принятых на саммите в Вашингтоне читайте в статье "Что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ"