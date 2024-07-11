У поліції пояснили, що буде з розслідуванням по експрокурору, який пішов "з горища тещі – в ЗСУ"

У зв’язку з мобілізацією підозрюваного у підробці документів для виїзду за кордон колишнього прокурора Ростислава Ільницького, згідно з чинним законодавством, вирішується питання щодо зупинення досудового розслідування стосовно нього на час воєнного стану.

Джерело: відповідь Головного слідчого управління Нацполіції на запит "Української правди"

Деталі: УП звернулася до поліцейських із проханням розтлумачити щодо подальшої долі провадження, в якому фігурує Ільницький.

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У ГСУ нагадали, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за трьома частинами статті 358 Кримінального кодексу (щодо підробки документів –ред.).

Ільницькому було повідомлено про підозру, а слідчий суддя обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчі зазначили, що на сьогодні досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, однак у зв’язку з отриманою інформацією про призов на військову службу під час мобілізації підозрюваного вирішується питання щодо зупинення досудового розслідування на підставі пункту четвертого частини першої статті 280 Кримінального процесуального кодексу України (наявні об’єктивні обставини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану –ред.).

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Після завершення воєнного стану розслідування мають відновити.

Що передувало: 5 липня 2024 року документуючи отримання неправомірної вигоди за допомогу в ухиленні від мобілізації, у Львові правоохоронці затримали оголошеного в розшук скандального експрокурора Ростислава Ільницького. Він переховувався на горищі свої тещі, до якої з обшуками прийшли правоохоронці.

9 липня "Українській правді" стало відомо, що Ільницький мобілізувався до лав ЗСУ. За даними джерел УП, експрокурора зарахували до однієї з піхотних бригад командиром (як офіцера –ред.) піхотного взводу.

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